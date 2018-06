Alba Docilia: terzo posto tra le Ragazze ai campionati regionali di società

Albisola Superiore. Dopo il trionfo della squadra femminile Under 16, questa volta l”Alba Docilia festeggia il terzo posto regionale delle Ragazze ai campionati di società, andati in scena a Boissano.

Vittoria nei 60 metri ad ostacoli per Matilde Nani che disintegra il personale di mezzo secondo e fa registrare 9″96 (pb); sempre Matilde pasticcia un po’ nel salto in alto e chiude al terzo posto con 1,34 metri. Medaglia d’argento nel salto in lungo per Giada Salvo 3,92 (pb) e medaglia di bronzo per Anna Rossello nel lancio del vortex che si migliora fino a 27,54 (pb); dietro di lei Aurora Giunta nona con 23,39 (pb); la stessa Anna chiude quinta nel salto in alto con 1,31 (pb).

Ottimo sesto posto per Rebecca Marchetti nel lungo con 3,79 metri, seguita da Aurora Giunta con 2,93; bene Aurora Stranieri ottava nei 1000 metri in 3’46″36 seguita da Valentina Cavallo in 4’21″38 (pb). Sempre Aurora è ventesima nei 60 metri con 9″59 (pb), seguita dalle compagne di squadra Elisa Ravinale 9″86 (pb), Sara Caviglia 10″19 (pb) e Aurora Mazzotta 10″29 (pb). Nel getto del peso tredicesima Asia Merialdi con 6,73 metri (pb), sedicesima Elisa Ravinale con 5,18 e diciottesima Aurora Mazzotta con 4,63. A concludere la giornata ci pensano le staffettiste: Caviglia, Merialdi, Marchetti e Salvo sono quinte con 59″61.

Si sono ben comportati anche i maschi, nonostante un squadra incompleta a causa di alcune defezioni. Il miglior risultato di giornata è l’ottimo quinto posto di Marco Zorra nel lancio del vortex che si cimenta per la prima volta e scaglia l’attrezzo fino a 37,40 metri (pb). Dietro di lui Davide Bruzzone con 29,55 (pb); inoltre, per Davide, nel peso 7,66 (pb).

Di seguito alcuni risultati. 60 metri: Daniele Freccero 9″61; 60 metri ad ostacoli Francesco Rolando 12″24 e Gabriele Cuccureddu 13″26; salto in alto: Marco Zorra 1,10 metri come per Gabriele Cuccureddu; salto in lungo Francesco Rolando 3,62 metri, Alessandro Rossello 3,15 metri, Daniele Freccero 2,63 metri; marcia 2 km Alessandro Rossello 17’46″75.