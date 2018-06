Alassio, tre malviventi in fuga dopo un colpo tentato in Regione Caudi: è caccia all’uomo con l’elicottero

Alassio. E’ in corso in questi minuti un’operazione dei carabinieri di Alassio per individuare tre malviventi che, secondo alcune testimonianze, avrebbero preso di mira l’entroterra di Alassio.

I ladri, secondo quanto riferito dai testimoni, sarebbero entrati in azione in Regione Caudi: con una mazza avrebbero divelto l’inferriata e spaccato il vetro della finestra di una abitazione, entrando e rovistando dappertutto. Immediato l’arrivo sul posto di polizia municipale e carabinieri, ma i malviventi si sarebbero dileguati nel bosco.

Un elicottero dei militari in questo momento sta sorvolando l’area per cercare di individuare le tracce dei fuggitivi

Aggiornamenti in corso