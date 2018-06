Alassio, terminati i lavori di messa in sicurezza in passeggiata Cadorna

Alassio. Un’opera pubblica completata, senza risparmiare una frecciata al suo predecessore. Il “Melgrati-Ter” ad Alassio è iniziato, eccome. E ha già portato a termine una prima importante opera sul lungomare alassino.

Si tratta di passeggiata Cadorna, oggetto nei giorni scorsi di un intervento di restyling e messa in sicurezza richiesto a gran voce da cittadini e turisti della Città del Muretto.

Il progetto, che prevedeva la “ricostruzione della mantellata in massi naturali e rifacimento delle parti danneggiate di passeggiata Cadorna”, si è concluso questa mattina per la soddisfazione del primo cittadino Melgrati, che ha dichiarato: “In meno di una settimana terminati i lavori di messa in sicurezza della passeggiata Cadorna con il ripascimento della scogliera, il consolidamento strutturale della passeggiata e l’asportazione dei massi tra l’ultima spiaggia comunale e la spiaggia libera. Ci voleva tanto?”.