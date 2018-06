Alassio, saltano e ballano sulle auto in sosta: sei giovani fermati dai carabinieri

Alassio. Una serata di divertimento eccessivo si conclude in caserma per sei ragazzi. I giovani, nella tarda serata di ieri, sono stati pizzicati mentre erano intenti a schiamazzare, urlare, saltare, correre e ballare sulle auto in sosta nei pressi del parcheggio in zona Regione Pontino, ad Alassio.

Ma le loro azioni non sono sfuggite all’occhio vigile, certosino e attento del centralinista della centrale operativa della compagnia, che stava monitorando le telecamere collegate con il sistema di video sorveglianza.

Immediato, dunque, l’intervento della radiomobile dei carabinieri. E per i sei ragazzi coinvolti, la serata si è conclusa in caserma, dove sono stati controllati e identificati. Gli uomini dell’Arma hanno confiscato ai giovani anche alcune lattine e bottiglie di alcolici. I proprietari dei veicoli danneggiati sono attesi in caserma per sporgere eventuale querela.