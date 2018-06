Alassio, nominata la nuova Commissione Locale del Paesaggio

Alassio. È stata nominata questa mattina dalla giunta comunale la nuova Commissione Locale del Paesaggio, composta da: Ernesto Schivo, Giacomo Airaldi, Emanuela Preve, Luigi Poggi e Marta Pirovano.

Fra i componenti (Ernesto Schivo, Emanuela Preve, Luigi Poggi e Marta Pirovano), tutti affermati professionisti alassini, anche il presidente dell’Ordine degli Architetti della nostra Provincia, Giacomo Airaldi.

“La precedente commissione, – hanno fatto sapere dalla giunta Melgrati, – è decaduta il 10 giugno, con la fine del mandato amministrativo, pertanto è stata necessario procedere celermente a nuova nomina. La Commissione Locale del Paesaggio durerà in carica per tutto il nostro mandato amministrativo ed inizierà ad operare già la prossima settimana per affrontare fin da subito importanti incombenze urbanistiche ed edilizie, oltreché, come primo adempimento, eleggere il proprio presidente”.

“Ringraziamo i componenti che mettono la loro professionalità al servizio della Città e auguriamo un buon lavoro a tutti”, hanno concluso dalla giunta alassina.