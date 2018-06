Alassio. “Ho fatto il triplete proprio come la mia Inter…”. Usa la metafora calcistica il neo sindaco di Alassio Marco Melgrati che questa mattina si è presentato in Comune per la sua proclamazione a primo cittadino alassino, per la terza volta. Un Melgrati raggiante dopo il successo elettorale di ieri sera, che ha incontrato subito tutti i dipendenti comunali: “Quello che Canepa non ha mai fatto in cinque anni…” ha detto il neo sindaco.

Ma non solo, Melgrati, al suo ingresso in Municipio, ha regalato un’altra stoccata al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: appena entrato in ufficio il neo sindaco ha infatti rimosso il quadro con il red carpet, “la più grande cavolata di Toti…” ha riferito.

di 5 Galleria fotografica Il triplete di Marco Melgrati









In seguito si è messo subito al lavoro, con il nodo del toto-giunta da sciogliere in tempi brevi: ad ora è sicuro solo il ruolo di vice sindaco per Angelo Galtieri, che ha ottenuto le maggiori preferenze. Su un possibile ingresso di Monica Zioni in giunta (che potrebbe mandare su tutte le furie lo stesso Galtieri dopo gli screzi tra i due in passato): “La Zioni non c’era in maggioranza, ha dato una mano come amica e sostenitrice del progetto, ma gli assessori saranno scelti tra coloro che hanno preso più preferenze come è giusto che sia. Comunque, per la nuova giunta comunale vedremo: datemi tempo”.

Quanto alle sue dichiarazioni nel giorno dell’insediamento: “C’è chi ha parlato di vittoria di misura, mi pare non corretto: è stata una vittoria netta, con uno scarto di circa 300 voti che per Alassio non sono pochi” ha detto Melgrati. “Una vittoria contro tutto e contro tutti – ha ribadito ancora questa mattina -. Toti e Vaccarezza erano più ad Alassio che in Regione Liguria… I cittadini, però, non si sono fatti ingannare e si sono ricordati bene di quanto ho fatto in passato e di chi li può rappresentare meglio”.

“La mia città ha subito una involuzione paurosa negli ultimi anni e ora bisogna porvi rimedio seguendo il programma amministrativo presentato agli elettori” ha aggiunto. E sul primo provvedimento: “Via la tassa di soggiorno”, con la felicità degli albergatori alassini.

Sulle affermazioni di questa mattina dell’ex sindaco e grande sconfitto delle elezioni comunali alassin, Enzo Canepa: “Avrebbe fatto meglio a mantenere la sua promessa, ovvero quella di fare un solo mandato, lasciando poi spazio ad altri. Inoltre, nelle ultime settimane è stato protagonista di marchette elettorali davvero vergognose e i cittadini lo hanno punito”.

Il sindaco di Alassio, infine, torna sulla debacle del “modello-Toti” alle amministrative in tutto il ponente ligure: “Il modello funziona se ci sono accordi e se non si mettono da parte le persone che fanno riferimento ai rispettivi territori, come è stato il mio caso o quello di Scajola ad Imperia: è un modello legato alle persone e non solo ai partiti. E ricordo a Toti che se siede in Regione lo devo anche ai voti portati dal sottoscritto e dallo stesso Scajola…” ha concluso Melgrati.