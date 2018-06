Alassio. Manca meno di un mese e fervono i preparativi per la manifestazione che colorerà di musica l’estate alassina e della Riviera. Il Riviera Music Festival Alassio 2018 propone 11 concerti tra i quali spiccano le quattro date con super ospiti come Caparezza, Ermal Meta, Le Vibrazioni e Willie Peyote.

Il 4 Luglio il Riviera Music Festival 2018 aprirà i battenti nella centrale Piazza Partigiani con “Tribute to children”, evento legato alla solidarietà verso i piu’ piccoli ed a cui prenderanno parte ben undici tra associazioni, fondazioni ed assistenze legate al mondo del volontariato. A far cantare grandi e piccini sarà per l’occasione la “ITOONS CARTOON BAND” con le sigle dei cartoni animati di ogni tempo, ed un mare di palloncini, distribuiti negli stand delle varie associazioni, colorerà la piazza. Questo sarà solo il primo di sette eventi gratuiti facenti parte del Festival realizzati in piazza che andranno a toccare un po’ tutti i generi musicali durante l’estate, dal latino americano al pop e al rock’n’roll.

Procedono spedite le prevendite per gli eventi a pagamento, quest’anno davvero imperdibili; la fanno da “leoni” i super concerti del Porto Luca Ferrari con le date dei tour ufficiali di Caparezza ed Ermal Meta (rispettivamente 21 e 22 agosto) e quello de “Le Vibrazioni” (11 agosto) a Parco San Rocco Auditorium Enrico Simonetti, dove si svolgerà anche l’attesa data dell’emergente Willie Peyote il 28 luglio. Per tutte le informazioni e come acquistare i biglietti consultare il rinnovato sito internet www.dallapartedellamusica.it.