Alassio, Melgrati vara la nuova giunta: le prime anticipazioni

Alassio. E’ pronta la nuova giunta comunale di Alassio varata dal neo sindaco Marco Melgrati. Dopo giorni di indiscrezioni e rumors la squadra del Melgrati-ter verrà ufficializzata in mattinata.

Ecco le prime anticipazioni: vice sindaco, come da pronostico, sarà Angelo Galtieri, con delega al turismo; a Rocco Invernizzi la deleghe all’ambiente; Fabio Macheda è il nuovo assessore alla scuola e alle società partecipate; a Franca Giannotta la delega all’urbanistica; Patrizia Mordente è il nuovo assessore al bilancio; il consigliere di maggioranza Giacomo Battaglia avrà la delega ai servizi sociali; per Francesca Schivo la delega al demanio; per il consigliere di maggioranza Roberta Zucchinetti la delega allo sport; per Paola Cassarino deleghe a protezione animali e cultura.

Infine, per Massimo Parodi si prospetta la presidenza del Consiglio comunale: giovedì sera, con la prima seduta del parlamentino alassino nel quale ci sarà il giuramento del sindaco, la presentazione della giunta e del programma, è prevista l’elezione del presidente del Consiglio comunale, con il via ufficiale al nuovo mandato amministrativo.