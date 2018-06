Alassio. A quindici giorni di distanza dal risultato elettorale che l’ha vista vincitrice e ad appena quattro giorni dal suo insediamento ufficiale, la squadra del neo sindaco Marco Melgrati ha già dato il via libera alla prima opera pubblica.

È iniziata, infatti, l’esecuzione di uno stralcio funzionale del progetto di “Ricostituzione della mantellata in massi naturali e rifacimento delle parti danneggiate di passeggiata Cadorna” redatto quasi due anni fa (luglio 2016) dal tecnico incaricato, l’ingegnere marittimo di Alassio Franco Ferrando, ma, stando a quanto affermato dalla giunta Melgrati, “mai finanziato dalla passata amministrazione”.

Il progetto in questione è stato approvato con una delibera di giunta e già questa mattina è iniziata l’esecuzione di uno stralcio funzionale teso alla immediata messa in sicurezza della parte pedonale della passeggiata a mare, nelle more della realizzazione dell’intervento complessivo che è previsto al termine della stagione estiva. L’intervento in corso, finanziato per un importo di circa 18mila euro, rientra nelle opere autorizzate dalla Regione Liguria.

“Come assessore ai lavori pubblici, – ha affermato Rocco Invernizzi, – di concerto con tutta l’amministrazione e come indicato nel programma di governo, abbiamo ritenuto prioritario un intervento di tutela della pubblica sicurezza e, pertanto, si è provveduto all’immediato finanziamento di quelle opere ritenute indispensabili dal progettista e Franco Ferrando per la messa in sicurezza del tratto di passeggiata interessato per la corrente stagione balneare”.

“L’intervento di stralcio dovrebbe concludersi già nel giro di qualche giorno, e comunque prima del prossimo fine settimana, riconsegnando alla città un tratto di passeggiata usufruibile in totale sicurezza”, ha concluso l’amministratore alassino.