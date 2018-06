Alassio. Gli alassini hanno deciso come vogliono essere amministrati. Mi dispiace per loro ma questa è la loro scelta”. Poche parole e parecchio meditate. Sono queste le prime dichiarazioni dell’ormai ex sindaco di Alassio Enzo Canepa, che non è riuscito ad avere la meglio sul suo rivale diretto Marco Melgrati, eletto primo cittadino per la terza volta nella sua carriera politica.

Il candidato sostenuto da Forza Italia e Lega non si aspettava una sconfitta del genere e anche per questo non è in grado di stabilirne le cause: “Non mi aspettavo un divario di questo genere. Di certo alcuni fattori hanno determinato questo risultato. Quali, lo sapremo sapremo prossimamente”.

In attesa di capire cosa sia andato storto, Canepa sportivamente fa gli auguri al nuovo primo sindaco della città del Muretto: “A Melgrati dico in bocca al lupo”.