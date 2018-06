Alassio. E’ stato presentato questa mattina il “nuovo look” del Diana Grand Hotel di Alassio, che negli ultimi mesi è stato oggetto di un importante progetto architettonico che ha portato il “quattro stelle” della città del Muretto a nuovi splendori. A ciò si aggiunge un imponente piano di rilancio dal punto di vista di marketing e comunicazione.

Oltre al raffinato ristorante “Sun Terrace”, il Diana avrà un centro benessere di lusso, spiaggia privata, il ristorante “La Marina” informale e proprio sul mare, e una ricchissima cantina gestita dal sommelier Fausto Carrara. Inoltre il palco nella sala principale sarà utilizzato per ospitare eventi musicali e spettacoli durante tutto l’anno.

Obiettivo ben saldo della nuova proprietà quello di mettere a frutto la meravigliosa struttura storica per ritornare in vetta al turismo di alta qualità della Riviera grazie alla tipologia di offerta unita alla naturale posizione strategica. L’Hotel consente di fare un bel bagno al mare e di raggiungere rapidamente Nizza, Monaco e le più belle località del basso Piemonte. Il Diana non vivrà solo nella bella stagione ma sarà anche un rifugio di lusso per il nuovo turismo del business e gastronomico.

Federico Galleani, responsabile del progetto di espansione del Diana Grand Hotel, conferma la nuova direzione presa da quest’anno: “La nuova proprietà ha deciso di avviare diverse attività di miglioramento della struttura alberghiera che si concentreranno in primis sull’offerta balneare con il progetto di una nuova spiaggia ridisegnata ed affiancata da un servizio che spazia dal fitness al semplice cocktail servito direttamente sotto l’ombrellone, i corsi di nuoto in piscina o di cyclette , i suoi ristoranti con proposte legate al benessere, il centro benessere la palestra la spa e il centro estetico, aumentando la capacità di parcheggio della struttura che verrà rinnovata ed ampliata nella capacità ricettiva. L’ambiente e la tradizione dell’albergo faranno un salto in avanti, per offrire, al turismo della Riviera, una qualità sempre migliore”.

Quando si arriverà al nuovo Diana Grand Hotel ci si preparerà a trascorrere una esperienza nuova. Ora una ventata di novità sta per investire l’Hotel pronto a diventare la nuova perla del ponente ligure. Una nuova filosofia, un nuovo linguaggio tailor made sul target di una clientela esigente che avrà come regola il wellness style e l’eleganza. La cura estrema dei particolari sarà declinata in mille sfumature dalla nuova gestione: figure altamente professionali e consulenti di nicchia nel food e nel beverage, nell’intrattenimento e nel design. La stessa spa sarà firmata “S’Agapò”, la linea di cosmesi di Cherasco, prodotto di avanguardia lanciato con successo sul mercato nazionale e internazionale.

Gli chef del Diana puntano alla valorizzazione del territorio: un nome di riferimento per la buona cucina che esalti le produzioni eccellenti del territorio, con l’amore e la fatica del quotidiano, che portano alla perfezione del risultato finale. Con loro la cucina sarà un’esperienza sensoriale ed emozionale. Non sarà tralasciato nessun dettaglio: dalla nuova sistemazione della spiaggia e del ristorante sulla marina, dalla terrazza sul mare al ristorante dell’albergo alla spa. La Mcp&Partners invece coordinerà le varie tessere del mosaico per iniziare a disegnare il Diana Grand Hotel del futuro prossimo venturo dal punto di vista della comunicazione e dell’immagine. Insomma un mare di coccole già a partire dalla stagione in corso.