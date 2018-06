Alassio, il Comune annuncia controlli serrati contro chi dorme in spiaggia

Alassio. “Nell’ottica di garantire sempre di più la sicurezza e l’ordine pubblico l’amministrazione di Alassi, di concerto con tutte le forze dell’ordine, ha programmato controlli serrati, soprattutto nei giorni di sabato e domenica, in tutte le spiagge libere con lo scopo di contrastare la deplorevole consuetudine di molti turisti, che tali non sono, di pernottare sugli arenili spesso in tende o ricoveri di fortuna”. Lo annuncia Francesca Schivo, consigliere comunale di Alassio con delega al Demanio.

“Questo malvezzo – spiega – è sovente preludio di danneggiamenti e furti perpetrati ai danni dei clienti degli stabilimenti balneari e degli stabilimenti stessi, oltre a lasciare le spiagge in condizioni pietose”.

“Sono contenta di informare che a partire da questo weekend sarà attivata una pattuglia interforze composta da Polizia Municipale, Carabinieri e Capitaneria di Porto per svolgere il compito di sorveglianza per reprimere i comportamenti molesti ed illeciti con controlli effettuati sia nelle ore notturne che di prima mattina, così da mantenere la situazione delle spiagge libere all’altezza delle caratteristiche di Alassio che presenta senz’altro una delle spiagge più belle della Liguria e che tale deve rimanere” conclude.