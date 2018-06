Alassio, Comitato Locale Paesaggio e tassa di soggiorno: bordate di Canepa sulla giunta Melgrati

Alassio. Sono passate alcune settimane, giusto il tempo di sbollire la “rabbia” elettorale e di adattarsi al nuovo ruolo in minoranza. E ora Enzo Canepa è sceso nuovamente in campo e non di certo “in punta di piedi”.

L’ex primo cittadino è intervenuto su una duplice tematica, tanto attuale quanto importante per la città del Muretto: Comitato Locale del Paesaggio (nominato ieri) e tassa di soggiorno (da poco “azzerata” da Melgrati). E non ha risparmiato un durissimo attacco alla nuova amministrazione comunale.

“Nel Comitato Locale Paesaggio sono stati nominati Ernesto Schivo, Giacomo Airaldi , Emanuela Preve, Luigi Poggi, Marta Pirovano. Schivo è il padre di una consigliera comunale e Poggi è collaboratore dello studio di Melgrati. In più la commissione oggi è composta da 5 membri, mentre la precedente era di 3 elementi”, ha tuonato Canepa.

“Senza contare poi che Alassio, ad oggi, è fuori dalla promozione e programmazione turistica del territorio avendo sospesa imposta soggiorno. Un gravissimo danno per tutto il sistema economico alassino”.

“Il tutto in barba alla spending review. Irregolarità in contrasto anche con la più elementare etica”, ha concluso l’ex sindaco.