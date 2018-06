Alassio. Domani, venerdì 8 giugno 2018, finirà la campagna elettorale per le elezioni amministrative della città del Muretto e la lista Civica Alassio 365 – Zavaroni sindaco annuncia una “chiusura itinerante”.

“Loretta Zavaroni, candidata sindaco, e tutti i candidati consiglieri attraverseranno a piedi la città, tra la gente e con la gente, secondo lo spirito che ha caratterizzato tutta la nostra campagna elettorale. Non seduti o fermi in qualche posto, ma in piedi, camminando tutti assieme. Per incontrare le persone, fermarsi a salutare amici e simpatizzanti, ascoltare le esigenze dei cittadini, illustrare le proposte della lista, condividere i progetti per il rilancio della città, entrare in un locale e poi mangiare in un altro, guardare il mare: fare ciò che fanno tutti, in una sera di festa. I comizi finiranno, rimangono i luoghi e le persone” spiegano dalla lista civica Alassio 365.

Foto 2 di 2



“E’ importante ritrovare insieme la consapevolezza e l’orgoglio di vivere in una città unica e straordinaria. Una terra dove mare, clima, scenari mozzafiato, cultura, sport, colori, profumi, qualità dell’accoglienza dovranno dar vita, nei prossimi anni, ad un nuovo futuro. Promettere tutto è facile, ma amministrare bene significa stabilire delle priorità e perseguirle secondo un piano, a breve, medio e lungo termine, ben preciso e condiviso dalla cittadinanza. Alassio 365 è una lista d’incontro, di condivisione, di ascolto di tutti coloro che vogliono partecipare, con le loro idee e con le loro forze, allo sviluppo ed al miglioramento della città per il rilancio 365 giorni all’anno della ‘Perla della Riviera Ligure’” spiega Zavaroni.

“La lista Alassio 365 ricorda agli aventi diritto al voto nel Comune di Alassio che potranno esprimere la loro preferenza domenica 10 giugno 2018, dalle 7,00 alle 23,00, presso il seggio elettorale assegnato. Lo scrutinio inizierà immediatamente dopo la chiusura dei seggi. Il voto è un diritto, esercitatelo. Art. 48 Cost. It. (Parte I,Titolo IV). Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. Buon Voto a Tutti!” conclude Loretta Zavaroni.