Alassio 2018, a sostegno di Canepa anche il neo ministro Centinaio: “Lavorare insieme contro la Bolkestein”

Alassio. Il Ministro Gian Marco Centinaio scende in campo per sostenere Enzo Canepa. Con un messaggio video pubblicato dal senatore ligure Paolo Ripamonti, il neo Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – che assumerà prossimamente anche la delega al Turismo – interviene nella campagna elettorale per le amministrative a sostegno del sindaco di Alassio e candidato della lista Canepa Sindaco.

“Cari amici di Alassio, ringrazio tutti voi e il collega senatore Paolo Ripamonti, con il quale stiamo lavorando, tutti insieme, per dare un futuro a questo Paese”, dichiara il Ministro. “In questo momento le priorità siete voi, massima attenzione per le elezioni comunali. Vogliamo essere al vostro fianco per vincere questa sfida”.

Di qui, l’endorsement alla lista Canepa: “Vincere le elezioni ad Alassio significa avere un sindaco che ci darà una mano per la problematica Bolkestein. La vogliamo cambiare, è venuto Fritz Bolkestein in Italia e ci ha detto che non è da applicare agli stabilimenti balneari: noi vogliamo andare in quella direzione. Inoltre, un sindaco ad Alassio ci darà la possibilità di avere ancora più voce in capitolo sul tema del turismo, a me molto caro. A breve avrò la delega al turismo , di conseguenza il sindaco di Alassio mi potrà aiutare a migliorare questo Paese”.

“Dovete vincere le elezioni. Se vincerete le elezioni comunali – cosa di cui sono certo – festeggeremo insieme e già dal giorno dopo inizieremo a lavorare insieme per una Liguria migliore”, conclude il Ministro Gian Marco Centinaio nel suo messaggio video a sostegno di Enzo Canepa e della lista Canepa Sindaco.

“Ringraziamo il Ministro Centinaio per il suo sostegno e per l’attenzione riservata ad Alassio: siamo pronti a lavorare con lui per contrastare la Bolkestein e dare ulteriore slancio al turismo, nell’interesse del nostro territorio”, afferma il candidato Sindaco Enzo Canepa.