Alassio 2018, Parascosso: “Critiche infondate, Melgrati ha argomenti deboli e così mi attacca sul personale”

Alassio. Non si è fatta attendere la replica del candidato sindaco di “Alassio Volta Pagina” Giovanni Parascosso alle accuse lanciate ieri dal suo “rivale” Marco Melgrati, che aveva aspramente criticato la “caduta di stile” costituita dalle “lettere consegnate ai bambini delle scuole per promuovere la lista elettorale” che sostiene l’avvocato alassino.

“Replico alle accuse false e infondate del forzista decaduto e decadente Melgrati e di qualche suo accolito su un mio presunto comportamento scorretto in campagna elettorale – dice oggi Parascosso – La lettera pubblicata sul profilo Facebook dei suddetti è sottoscritta da mia moglie che ha ritenuto di sostenere la mia candidatura, esprimendo il suo pensiero da me condiviso in toto. Tale lettera è stata consegnata in busta chiusa ad alcune madri di compagni delle nostre tre figlie”.

“Tranquillizzo i miei avversari che nessun minore è stato destinatario di alcuna comunicazione di carattere elettorale né in altro modo strumentalizzato e che mai lo sarà da parte nostra. Alla luce del comportamento tenuto dal mio avversario mi sembra di capire che la debolezza dei suoi argomenti lo porti a percorrere improbabili attacchi personali verso chi vede più forte. Le critiche infondate screditano più chi le fa che chi le riceve”.