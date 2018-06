Alassio 2018, otto testimonial per la campagna social di Loretta Zavaroni

Alassio. Personaggi della cultura, del turismo, dell’ambiente e dello sport sono i protagonisti della campagna social: “Per un giorno migliore, sempre!”, promossa dal candidato sindaco di Alassio Loretta Zavaroni.

La lista civica Alassio 365 ha realizzato otto video tematici, con otto testimonial affezionati alla città di Alassio, 8 importanti dichiarazioni pubbliche di sostegno al programma amministrativo:

– Andrea Paluan, ex-ciclista professionista: #conAlassio365, per la realizzazione di un sistema di piste ciclabili.

– Manuele “Ma Nu” Roberto, DJ e promoter musicale: #conAlassio365, “perché anche la musica ogni giorno abbia il suo spazio ad Alassio”.

– Silvia Tesio, scrittrice e mamma: #conAlassio365, per il “progetto Gazania” (ampliamento e valorizzazione di parchi-giochi, aree verdi e giardini cittadini ed extra-cittadini).

– Marco Busetta, Campione Italiano di volo in parapendio: #conAlassio365, per l’organizzazione e la promozione della pratica del parapendio come attività turistico-sportiva, poiché “vivo anche io sul mare, per cui credo nella potenzialità del volo turistico”.

– Betta Maggio, imprenditrice del settore green e mamma: #conAlassio365, per la straordinaria attenzione prestata nel programma alla tematica dell’eco-sostenibilità, infatti “mi batto da sempre per l’aria pulita, per i parchi, per le piste ciclabili e per il benessere delle città”.

– Luca Ferrero, artista di strada: #conAlassio365, per “portare un festival di arti di strada internazionale ad Alassio, perché a me è capitato spesso di lavorare nella vostra zona e mi rendo conto che il turismo vuole vedere spettacoli”.

– Simone Braglia, ex-calciatore professionista (portiere): #conAlassio365, perché “è una lista che rappresenta lo sport”, fondamentale punto programmatico in quanto strumento per garantire il benessere della persona.

– Mario Ciruzzi, Comandante di navi da crociera: #conAlassio365, per favorire un accordo con le compagnie delle navi da crociera al fine di intercettare il flusso dei turisti croceristi.

Tutti i video in versione integrale, realizzati personalmente dai testimonial, sono visionabili sulla pagina Facebook (Alassio_trecentosessantacinque) e sul profilo Instagram (@alassio365) ufficiali della Lista Civica Alassio 365 – Zavaroni Sindaco.