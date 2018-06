Alassio 2018, Loretta Zavaroni chiude la campagna elettorale

Alassio. Un colpo al suolo durante la mattinata causato da un’autovettura non ha fermato la festa itinerante di Loretta Zavaroni, candidato sindaco della lista “Alassio 365”.

Ieri il medico Alassino è stata vittima di una rovinosa caduta sul selciato in via Torino, mentre si apprestava ad andare a visitare alcuni cittadini. Una forte contusione al ginocchio sinistro che l’ha costretta alle cure dei colleghi.

“Questo – spiegano i colleghi di lista – non ha fermato la sua tenacia e la volontà di proseguire prima l’attività ambulatoriale e poi quella elettorale. Infatti, nonostante l’evidente bendaggio alla gamba, Zavaroni ha effettuato la serata, coadiuvata nella deambulazione da due stampelle, per la chiusura della campagna elettorale nelle modalità che erano state programmate”.

Loretta Zavaroni, candidata sindaco, e tutti i candidati consiglieri, hanno “attraversato a piedi la città, tra la gente e con la gente, secondo lo spirito che ha caratterizzato tutta la campagna elettorale. Non seduti o fermi in qualche posto, ma in piedi, camminando tutti assieme nonostante le difficoltà del candidato sindaco, per incontrare le persone, fermarsi a salutare amici e simpatizzanti. Il tutto conferma che Zavaroni potrà essere un sindaco tra la gente, per la gente, attiva sempre”.