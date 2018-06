Alassio 2018, la lista civica “Melgrati Sindaco“ incontra i proprietari dei piccoli animali domestici

Alassio. Proseguono gli incontri nei borghi e nelle frazioni della lista civica “Melgrati Sindaco”. Questa sera, alle 18,30, i candidati guidati dal leader Marco Melgrati incontreranno i proprietari dei piccoli animali domestici nei giardini pubblici alla spalle del baretto di via Gibb.

“Vogliamo riservare grande attenzione ai migliori amici degli uomini e delle donne, i nostri cani e gatti, – hanno fatto sapere dalla lista civica. – Il nostro programma propone: la lotta al randagismo e la tutela degli animali d’affezione (legge quadro 281/1991) trovano oggi una maggiore sensibilità d’un tempo fra residenti e turisti”.

“Si prevede la creazione di due aree canine in area urbana oltre a una area attrezzata per i cani sulla spiaggia. Aree con telo ombreggiante, ciotole rialzate per l’acqua fresca, dispenser con buste per raccolta deiezioni, cartelli con info e regolamento sulle modalità di accesso alla spiaggia. Saranno valutate manifestazioni ‘dog friendly’ e anche una manifestazione per i gatti. Creazione di un cimitero per animali (cani e gatti) a norma di legge”.

“Discuteremo di questo e altri progetti”, hanno concluso i candidati della lista “Melgrati Sindaco”.