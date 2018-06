Alassio 2018, gazebo in via Torino per la lista “Canepa Sindaco”

Alassio. Non si ferma la campagna elettorale nella città del Muretto. Domani, domenica 3 giugno, dalle 10 alle 18, in via Torino ad Alassio ci sarà un gazebo della lista Canepa Sindaco.

Nell’occasione saranno presenti i candidati della lista per incontrare i cittadini e presentare il programma elettorale della lista che sostiene l’attuale sindaco.

“Una lista forte, unita, compatta, che coniuga lo spirito di continuità amministrativa e il desiderio di rinnovamento. Persone dalle diverse sensibilità politiche, rappresentanti dei partiti di centrodestra e provenienti dal mondo civico, accomunate dall’amore per Alassio e dalla volontà di mettere da parte le ambizioni personali per il bene della Città” il commento del candidato sindaco.