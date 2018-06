Al Campus di Savona va in scena il 15^ “IFAC Symposium on Control in Transportation Systems”

Savona. Questa settimana il campus universitario di Savona ospiterà la 15^ edizione di “IFAC Symposium on Control in Transportation Systems”, convegno scientifico internazionale che fa parte degli eventi promossi e organizzati dall’associazione internazionale IFAC (International Federation of Automatic Control).

Si tratta di un evento triennale, la cui prima edizione si è tenuta nel 1970 e che viene ospitato per la prima volta in Italia, organizzato da Simona Sacone e Silvia Siri, docenti della scuola politecnica dell’Università degli Studi di Genova.

Il 15^ IFAC Symposium on Control in Transportation Systems durerà tre giorni, dal 6 all’8 giugno, durante i quali si terranno sessioni tecniche e sessioni plenarie con relatori internazionali. Tutte le presentazioni verteranno sui principali avanzamenti scientifici riguardo all’applicazione di tecniche di controllo e di ottimizzazione per l’analisi, la supervisione e la gestione dei sistemi di trasporto. Pertanto, questo convegno offrirà una interessante opportunità, sia per la comunità accademica che per gli interlocutori industriali, di studiare e proporre nuove idee, di condividere soluzioni innovative, nonché di discutere le direzioni di ricerca più promettenti nell’ambito del controllo dei sistemi di trasporto.

Il programma del convegno prevede 79 presentazioni tecniche da parte di autori che provengono da 26 paesi diversi; il programma include, inoltre, 3 plenary lectures da parte di ricercatori di grande rilievo scientifico nel contesto internazionale che saranno il professor Carlos Canudas De Wit (CNRS, GIPSA-Lab, Grenoble, France), il professor Christos Cassandras (Boston University, USA) e il professor Markos Papageorgiou (Technical University of Crete, Greece) e una plenary lecture da parte dell’ingegner Stefano Cangelosi, responsabile dell’automazione del terminal PSA di Voltri Prà, Genova.