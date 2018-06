Borgio Verezzi. Al Barone Rampante è iniziata la prevendita biglietti per “Peter Pan e i Ragazzi Perduti”, tratto da “Peter Pan. Il bambino che non voleva crescere” di James M. Barrie, che andrà in scena sabato 23 giugno alle ore 21:30 in piazza san Pietro. Nel cast Gianmaria Martini e i Ragazzi della Compagnia del Barone Rampante.

Il Barone Rampante ha ottenuto il 4 dicembre 2017 un nuovo grande successo con l’allestimento al Cinema Teatro Moretti di Pietra Ligure di “Peter Pan e i ragazzi perduti”, per la regia e l’adattamento di Gianmaria Martini, le scene di Gabriele Resmini e i costumi di Anna Varaldo.

Come il “Romeo e Giulietta” di Shakespeare, è uno spettacolo che merita di essere riproposto altre volte per la bontà e la freschezza degli esiti. Lo spettacolo proposto dall’attore triestino Gianmaria Martini, diplomato allo Stabile di Trieste e a quello di Genova, risulta molto diverso da quelli del primo Peter Pan realizzato dalla Walt Disney nel 1953 per un pubblico in prevalenza di bambini e ragazzi, a discapito dei reali contenuti tematici originali e dell’ultimo di Hogan, uscito nel 2003 a poco meno di cento anni dal debutto teatrale.

Del resto Peter Pan di Barrie, già protagonista di una serie di suoi libri sull’infanzia non è solo un ragazzino che non vuole crescere e che per questo vive perenni avventure in un mondo di fantasia. L’adattamento di Martini punta a rileggere un copione in apparenza divertente, in maniera diversa, sforzandosi di scandagliare più approfonditamente il protagonista, una natura difficile da penetrare, che porta inconfutabilmente con sé anche tendenze drammatiche e oscure, riguardanti sia la sua psicologia, sia la fonte della sua reale natura.

La compagnia teatrale presenterà l’evento al pubblico mercoledì 20 giugno alle ore 18 presso lo spazio Arte del Ristorante DOC. Lo spettacolo sarà replicato mercoledì 4 e giovedì 5 luglio alle ore 21:30 alla Fortezza di Castel Franco di Finale Ligure.

Biglietti: ridotto 8 €, intero 12 €. Segreteria aperta il venerdì e il sabato dalle 16 alle 18 in via Municipio 3. Prenotazioni anche telefoniche e via e-mail: ‪3488978694‬‬, c.ilbaronerampante@libero.it.