Al Bacigalupo di Savona è in arrivo il sintetico… e l’Albissola?

Savona. Il Savona vuole rifare il fondo del Bacigalupo, dotandolo di un manto in erba sintetica, lavoro reso praticabile, utilizzando il fondo sportivo della Federazione Italiana Gioco Calcio e la posa in opera dovrebbe iniziare a metà luglio.

Giovedì 7 giugno, Giampiero Colla, main sponsor dell’Albissola, alla ricerca di una struttura che ospiti i ceramisti nel prossimo campionato di Lega Pro, incontrerà il presidente degli striscioni, Cristiano Cavaliere, per cercare di capire se esistono le condizioni per usufruire dell’impianto di Legino.

L’Albissola ha, precedentemente, ragionato sulle opportunità di giocare al Chittolina di Vado, al Brin di Cairo Montenotte o alla Sciorba di Genova, ma le sedi sopracitate non hanno convinto del tutto, ragion per cui l’impianto savonese appare la struttura più idonea per poter giocare le partite casalinghe del prossimo torneo professionistico.