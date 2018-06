Ad Alassio evento speciale di pulizia delle spiagge

Alassio. Un evento di pulizia delle spiagge che si svolgerà ad Alassio il prossimo 23 giugno, organizzato dall’associazione Worldrise in collaborazione con North Sails.

Worldrise e North Sails, hanno deciso di intraprendere insieme un percorso di sensibilizzazione sul crescente problema dell’utilizzo smodato della plastica. La scorsa primavera, nelle scuole di Chiavari, Bogliasco e Genova, diversi studenti delle scuole primarie e secondarie, hanno avuto la possibilità di approfondire il problema della plastica nei nostri mari e le sue conseguenze negative sull’ecosistema, grazie al progetto didattico #Batti5. I giovani partecipanti, hanno appreso alcune semplici norme di comportamento, utili a ridurre l’utilizzo della plastica nella vita quotidiana.

Worldrise e North Sails intendono portare avanti questa campagna di informazione, organizzando durante la stagione estiva 2018 diversi eventi in Liguria e Toscana, con lo scopo di accrescere la consapevolezza delle persone sul problema della plastica.

Il ritrovo ad Alassio è alle ore 9:30 in via Don Minzoni (davanti ai bagni Manin). Prima della partenza verranno consegnati dei gadget ai partecipanti e dei voucher utilizzabili presso lo store North Sails di Alassio in via XX Settembre 159.

Ad ogni partecipante verranno consegnati un paio di guanti e un sacchetto per la raccolta dei rifiuti, che comincerà nella spiaggia libera attrezzata 4, sotto al Torrione della Coscia. Worldrise crea e promuove progetti per la valorizzazione del patrimonio naturalistico italiano con un focus sulla tutela dell’ambiente marino, mettendo in prima linea i giovani, futuri custodi di questa immensa ricchezza.

I progetti di Worldrise vengono coordinati e realizzati coinvolgendo giovani studenti e neolaureati italiani affinché possano presentarsi sul mercato del lavoro con un bagaglio di conoscenze pratiche ad integrazione di quelle teoriche acquisite negli studi universitari.