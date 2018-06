Ad Alassio una conferenza su come difendersi da furti e truffe promossa dal Rotary Club

Alassio. Il Rotary club Alassio ha organizzato per domani, martedì 19 giugno, alle ore 17, nella biblioteca civica di Alassio una conferenza sul tema della sicurezza personale ed, in particolare, su come difendersi da furti e truffe.

“Il tenente colonnello dei carabinieri Alessandro Ciuffolini spiegherà le regole base per prevenire e difenderci da furti e truffe perpetrate da ignoti ai danni dei nostri famigliari giovani, anziani ed a noi stessi” spiegano gli organizzatori.

All’evento interverrà il sindaco di Alassio Marco Melgrati ed il Presidente del Rotary club Alassio Giovanni Puricelli.