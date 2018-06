Acrogym: Villanovese superstar a Ginevra

Villanova d’Albenga. Quindici ginnaste della squadra agonistica Villanovese guidate dal presidente Fabio Bandini e accompagnate dalle tecniche Fgi Amina Tomasi e Nadia Ferrando, promotrice della sezione ginnastica nata nel 1984, hanno partecipato all’incontro internazionale Giac Geneve 2018 a Ginevra, in Svizzera, raccogliendo ottimi risultati e confrontandosi con atlete provenienti da Svizzera, Belgio, Portogallo, Olanda, Gran Bretagna, Galles, Stati Uniti, Israele e Francia.

Medaglia di bronzo per Elena Tomati e Giorgia Canalella, all’esordio con la neo combinazione di coppia nella categoria Suisse 1 (programma nazionale svizzero); bene anche le compagne Martina Bua e Nur Ibnaiche che si piazzano al quinto posto.

Nella categoria Suisse 2 sale sul podio la combinazione formata da Sofia Ricci e Sara Geraci terze classificate; a seguire Chiara Messuti e Giada Bellantoni conquistano un brillante sesto posto.

Aurora Zavaglia con Gloria Bellantoni e Giada Lucarelli con Sofia Geraci guadagnano l’accesso in finale nella categoria Age group 1 rispettivamente al quinto e al settimo posto, concludendo la competizione con il sesto ed il settimo posto in classifica.

Suona l’inno d’Italia per la combinazione formata da Maria Chiara Gallo, Virginia Isoleri e Aurora Zambarino che nella categoria Youth open conquistano un meritatissimo titolo internazionale salendo sul gradino più alto del podio a pochi decimi dalle compagne di squadra Elisa Russo, Marta Taverna e Vittoria Bruno che con un ottimo esercizio creato ad hoc per la partecipazione al Giac sfiorano il podio scivolando sul finale al quinto posto.

Grande soddisfazione per il direttivo della Villanovese, per tutto lo staff tecnico e i numerosi genitori che hanno partecipato alla trasferta, a suggellare una stagione che ha visto la squadra agonistica ai vertici del settore acrosport in tutte le categorie e premiata come seconda società d’Italia per i risultati prestigiosi conseguiti con le proprie ginnaste. E come recita il motto: “lottare sempre… arrendersi mai”.