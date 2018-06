Acrogym: San Filippo Neri, ricchissimo bottino alle finali nazionali Uisp

Albenga. Si sono svolti lo scorso weekend i campionati nazionali Uisp di acrogym a Formigine, in provincia di Modena.

La sezione ginnastica della blasonata società San Filippo Neri di Albenga ha spiccato su tutte le formazioni italiane, facendo incetta di un ricco bottino, conquistando ambiti traguardi e titoli nazionali.

Ecco, nel dettaglio, i risultati ottenuti dalle atlete albenganesi.

Quartetto punti 9: Sidjola Licenji, Alessia Morro, Viola Carparelli, Elena Borchetto campionesse nazionali

Campionato A: Sara Lettieri Bocchi, Carlotta Garrone campionesse nazionali

Campionato B: Nicole Calì, Carlotta Casonato campionesse nazionali

Campionato C: Michela Cambareri, Fabiana Andreis vicecampionesse nazionali

Campionato C: Veronica Enrico, Christel Ricci, Fabiana Andreis terze classificate

Campionato C: Noemi Casella, Cristel Cuni campionesse nazionali

3ª Categoria: Sidjola Licencji, Viola Carparelli, Elena Borchetto terze classificate

2ª Categoria: Alice Rava, Silvana Esposito seste classificate

2ª Categoria: Alice Rava, Silvana Esposito, Nadia Soresini settime classificate

Nel mese di maggio si è concluso il campionato italiano di federazione Fgi per le categorie L2, L3, L4, L5, Silver e Gold.

Nella categoria L4 open la coppia Calì Nicole e Casonato Carlotta ha conquistato il titolo italiano battendo le avversarie in tutte e tre le prove di qualifica.

Nella categoria L5 open coppia ottima prestazione per la combinazione Lettieri Sara e Garrone Carlotta: si sono aggiudicate il titolo italiano.

Nella categoria L2 open entra in finale e chiude al quinto posto assoluto la combinazione Borchetto Elena, Carparelli Viola, Licencj Sidjola.

Nella categoria L3 open coppia sfiorano il gradino del podio finendo quarte Cambareri Michela e Andreis Fabiana.

Nella categoria L3 open gruppo le ingaune entrano in finale con un ripescaggio e con un’ottima prestazione chiudono come il settimo miglior gruppo della categoria in Italia.

La presidente della sezione ginnastica Giuseppina Mingoia si dice molto fiera delle sue ragazze e si congratula con le insegnanti Sandy Giunta e Anna Busè.