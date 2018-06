Abbattimento pini in via Gramsci, il Wwf chiede al Comune di Albenga di sostituirli

Albenga. Il Wwf chiede all’amministrazione comunale di provvedere alla sostituzione dei pini abbattuti in via Gramsci ad Albenga: “Chiediamo che vangano piantati giovani alberi di pari classe di grandezza, al fine di non impoverire il Patrimonio Arboreo Comunale”.

“Gli abbattimenti di alberi in città rappresentano sempre un evento che genera un ‘impoverimento ambientale’, per la perdita in ossigeno, ombra, refrigerio, bellezza e biodiversità, causata proprio dalla distruzione degli alberi in questione. Però questo ‘depauperamento’ tende a diventare ‘permanente’, nei casi in cui non viene ripiantato nulla, o se non vengono ripiantati giovani alberi della stessa specie di quelli abbattuti o comunque di specie simili” spiega Stefano Gatti, delegato alla Tutela del Patrimonio Arboreo del Wwf Savona.

“Esempio pratico: se viene abbattuto un Pino Domestico (un vero Albero di prima grandezza)

non possiamo mettere al suo posto un Oleandro e dire così di averlo correttamente sostituito! Del resto, constatiamo con soddisfazione che un numero sempre maggiore di abitanti della città ingauna sta in effetti mostrando una grande sensibiltà in tema di attenta gestione degli alberi di Albenga… e di ciò va tenuto conto!” conclude il delegato del Wwf.