A10 in tilt per il rientro domenicale, code tra Albenga e Savona

Savona. Complice la giornata nuvolosa e il probabile peggioramento delle condizioni meteo in serata, è già iniziato il rientro della domenica per i turisti che hanno deciso di trascorrere un weekend in provincia di Savona e nelle località della riviera ligure, e come sempre iniziano le code sulle autostrade.

Al momento la situazione più critica si registra sull’autostrada A10, dove si segnalano già lunghe code e forti rallentamento tra i caselli di Albenga e Savona, con un lungo serpentone di auto incolonnate e dirette verso Genova; anche nel tratto compreso tra Varazze e il bivio con la A26, è segnalato traffico intenso.

Nessun problema invece al momento sulla A6 Savona-Torino.

Secondo quanto appreso da Autofiori la situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore, con un aumento delle code e dei disagi per il rientro domenicale. Viabilità congestionata anche sulla via Aurelia, con un amento del traffico dal tardo pomeriggio.

Aggiornamenti in corso