Albissola Marina. All’andata, 172 chilometri (tanti separano Albissola da Forte dei Marmi) colmi di speranza, entusiasmo, voglia di vivere una partita indimenticabile. Al ritorno, 172 chilometri di gioia incontenibile.

Il campionato dell’Albissola si è concluso allo stadio Necchi Balloni di Forte dei Marmi dove il Seravezza Pozzi ha ospitato i ceramisti, in un impianto più adeguato alla luce dell’afflusso di spettatori previsto.

Infatti, sono stati centinaia i tifosi accorsi all’impianto versiliese, in stragrande maggioranza tifosi albissolesi, che hanno assistito alla partita valevole per l’ultima giornata del girone E della Serie D.

I Züeni, tifoseria organizzata dell’Albissola nata sull’entusiasmo della prima avventura della squadra nella quarta serie del calcio italiano, non hanno fatto mancare il loro apporto.

Giunti molto presto a Forte dei Marmi, hanno colorato il settore loro assegnato con bandiere e striscioni, dando vita ad una coreografia all’ingresso delle squadre in campo. E poi, dopo i quasi cento minuti di sofferenza regalati dalla partita, hanno potuto festeggiare con la squadra, corsa ad esultare sotto di loro al triplice fischio.

Poi, la festa è continuata. Anche in Autogrill dove, durante una sosta, si sono scatenati con cori e fumogeni. E questa sera sarà ancora festa con la squadra, in piazza. Il 6 maggio resterà una data indimenticabile per l’Albissola del calcio.