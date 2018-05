Il Wwf Savona chiede nuovi alberi in piazza Matteotti ad Albenga

Albenga. Nuovi alberi in piazza Matteotti ad Albenga. A chiederlo sono gli esponenti del WWF Savona.

Gli appartenenti all’associazione ambientalista spiegano: “Abbiamo assistito oltre un anno fa con disapprovazione e sconcerto all’abbattimento di 11 pini nella piazza della Stazione Ferroviaria ingauna”.

“Oggi, dopo un anno dagli abbattimenti, una parte della Piazza è purtroppo ancora in una precaria situazione di ‘lavori in corso’. Ci uniamo quindi al folto gruppo di cittadini e commercianti della zona che hanno inviato un sollecito all’Ammministrazione Comunale, per riavere in tempi brevi una Piazza davvero degna e presentabile” dicono Stefano Gatti, delegato alla Tutela del Patrimonio Arboreo e Anna Fedi, presidente del WWF Savona.