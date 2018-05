“When We Were Kids” ad Alassio, il plauso di Melgrati: “Complimenti a Colli e a Borgo Barusso”

Alassio. Christopher Cross, Kid Creole and the Coconuts, Earth Wind & Fire ad Alassio per la seconda edizione dell’evento “When We Were Kids”, che andrà in scena a Borgo Barusso. Un trio di star eccezionali, che ha fatto nuovamente strabuzzare gli occhi agli alassini dopo il successo dell’edizione dello scorso anno.

E Marco Melgrati, candidato sindaco alle prossime amministrative, ha voluto esprimere i suoi sentiti ringraziamenti a Giampiero Colli, ideatore dell’evento.

“Un grande Giampiero Colli e un grande Borgo Barusso che nella sua totalità di donne, uomini e attività commerciali lo supporta per la seconda edizione di un evento che è già un ‘must’ della promozione di Alassio in Italia e deve sempre più crescere, anno dopo anno. Grazie Giampiero”, ha esordito Melgrati.

“Meno male, – ha aggiunto il leader della lista ‘Melgrati Sindaco’, – che in questi 5 anni i privati e le associazioni hanno colmato il vuoto di promozione e organizzazione degli eventi del Comune”.

“Credo che l’unica parola che si può usare per quel ‘lucido pazzo visionario’ del mio amico Giampiero Colli, che ha fortemente voluto questa iniziativa l’anno scorso, rimettendoci del suo, facendo venire ad Alassio personaggi del calibro di Tony Hadley, i Boney M e i Village People, sia grazie, mille volte grazie”.

“E grazie anche a tutto il Borgo Barusso, che sentendosi a volte abbandonato dalle iniziative del Comune ha voluto fortemente e unitariamente supportare questo imprenditore che ha una passione sviscerata per la propria città, cosa già dimostrata con la sua professionalità e il suo lavoro, ma che ha voluto ‘regalare’ alla città di Alassio, ai suoi residenti e ai suoi ospiti ancora una volta un evento imperdibile”.

“Infatti Cristopher Cross, Kid Creole and the Coconuts e gli Earth Wind and Fire saranno sul palco della seconda edizione di WWWK, ad Alassio, il 6 ottobre 2018. Sono nomi di personaggi e gruppi che hanno fatto la storia della musica. E vederli ad Alassio sarà una occasione eccezionale per allungare e destagionalizzare il periodo di afflusso di turisti”, ha concluso Melgrati.