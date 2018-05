Savona. Ancora una gara di Sup per gli atleti della Wind and Sea Savona. Questa volta hanno partecipato a The Sup Race Cup di Sainte-Maxime, più precisamente la quinta tappa del campionato di Francia categoria Élite 14.

Nello scenario meraviglioso del golfo di Sainte-Maxime, in Costa Azzurra, si è registrata la grande prestazione di Sara Oddera che si è aggiudicata due quinti posti assoluti e due primi posti di categoria, rispettivamente nella technical race del sabato e nella long distance di domenica categoria Élite 14. Quest’ultima gara è stata veramente impegnativa, visti i 20 nodi di vento laterale che hanno complicato di molto la gara.

Bene anche Paolo Nardini, che nella categoria Open fino a 12.6 ha gareggiato nella technical race di sabato aggiudicandosi un dodicesimo posto assoluto ed un primo posto di categoria.

Il prossimo appuntamento per i due portacolori della Was sarà domenica 24 giugno a Cesenatico nella splendida cornice del campionato italiano Isl.

Per quanto riguarda gli Outrigger (canoe polinesiane) della Was, invece, Francesco Peano, i fratelli Lorenzo e Riccardo Quaglio ed Enrico Isnardi hanno partecipato alla Allwave Cup 2018 a Talamone, in Toscana, una gara di Surfski e Outrigger ottenendo rispettivamente il nono, decimo, undicesimo e ventiseiesimo posto.

Altri atleti della Was si sono impegnati in questo weekend nella promozione della canoa polinesiana sulle coste di Varazze in collaborazione con la locale sezione della Lega Navale.