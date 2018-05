Un nuovo ed importante risultato per i ragazzi del Volley Team Finale, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D.

Martedì 1 maggio al Palasport Angelo Besio di Albisola il Volley Team Finale si è laureato VICE CAMPIONE REGIONALE della categoria UNDER 13 3vs3, ed ha conquistato l’accesso alla Finale Nazionale che si svolgerà a Cosenza dal 25 al 27 maggio.

La giornata è iniziata con una vittoria netta contro il Sant’Antonio Pegli replicata poi contro l’ABC La Spezia.

La terza partita metteva di fronte quelle che sulla carta erano le 2 squadre più forti della manifestazione: Volley Team Finale e Colombo Genova. Partita giocata punto a punto dove i nostri ragazzi perdevano sia il primo che il secondo set per 15/14, il terzo, forse complice la delusione per la sconfitta oramai certa, veniva vinto più nettamente dal Colombo.

La partita è stata giocata comunque su altissimi livelli da entrambi le parti per la soddisfazione dei dirigenti federali, del tecnico della Nazionale Giovanile Luca Leoni e per gli addetti ai lavori presenti all’ultima partita, sicuramente la più difficile dal punto di vista psicologico, vedeva i nostri ragazzi incontrare l’AMIS-ADMO di Chiavari in quel momento a pari punti in classifica: primo set con i nostri ragazzi nervosi perso 15/14, secondo vinto nettamente a 7, il terzo, quello che decretava il secondo posto finale, vinto in modo sofferto 15/14.

A seguire la vittoria del Colombo per 3/0 su Chiavari che consegnava ai “terribili” ragazzi Genovesi il titolo di campione regionale ed ai nostri ragazzi un secondo posto ricco comunque di soddisfazioni.

Ora si torna in palestra con grande impegno per preparare la trasferta in Calabria che speriamo, come lo scorso anno, possa portare grandi soddisfazioni. I protagonisti di questo risultato sono: Agapitos Nicola, Cosenzio Federico, Ellena Niccolò. Folliero Daniel, Toso Giaocmo, allenatore Marco Savio, dirigente Roberto Folliero.