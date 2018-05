Volley Team Finale: l’Under 14 maschile entra come Liguria 2 alle finali nazionali

Nella giornata di oggi arriva una bellissima notizia per la Liguria e per il Volley Team Finale, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D.

Il Presidente del Volley Team Finale, Stefano Schiappapietra, presidente della Polisportiva finalese annuncia infatti che la squadra Under 14 maschile, è stata ripescata per la rinuncia della vincente della Sardegna ed entrerà nel girone B delle qualificazioni delle finali nazionali under 14 maschili in programma a Catania dal 15 al 17 maggio.

La Liguria Maschile, infatti, grazie all’ ottimo ranking qualitativo, che compensa i numeri non elevatissimi, era la prima Regione esclusa dalla possibilità di far passare anche la seconda squadra alle finali nazionali.

Ciononostante, come per le finali nazionali Under 13 (3×3), saranno le due squadre liguri, la Colombo Genova e il Volley Team Finale a rappresentare la Liguria! Complimenti!