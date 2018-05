Domenica 13 maggio presso i Bagni Boncardo di Finale Ligure si è disputata la seconda edizione del torneo “Mini on the Beach”, organizzata dalla nostra Società.

Nonostante le previsione meteo non fossero delle più incoraggianti, tra sprazzi di sole e qualche nuvola abbiamo fatto giocare e ballare circa 170 bambini sino alle 15.00 del pomeriggio, momento in cui il cielo sul mare ci ha consigliato di andare tutti al coperto.

Foto 2 di 2



Nove le Società presenti e 35 squadre partecipanti: Alassio Laigueglia, Albenga Pallavolo, Toirano, Maremola, Spotornese, Sabazia, Carcare, Albisola e ovviamente Volley Team Finale. I bambini delle categorie Green e Red si sono divertiti a sperimentare il gioco in spiaggia, mentre i piccolini della categoria Spikeball hanno giocato sul Lungomare Migliorini.

Una giornata di divertimento con i genitori sulle sdraio o seduti in spiaggia ad ammirare i loro figli a provare a giocare a beach.

L’attività dei piccolini ora prosegue in vista dei prossimi impegni e della festa finale del minivolley che si terrà ad Andora il 2 giugno, e per il prossimo anno vorremmo realizzare una grande giornata di minivolley sulla spiaggia che coinvolga ancora più bambini.

Ringraziamo per la collaborazione i Bagni Boncardo, Decathlon e Conad Finale Ligure.

Invece, per quanto riguarda le FINALI NAZIONALI UNDER 14 Maschili, sono arrivati in quel di Catania i nostri atleti che rappresentano Liguria 2 alle Finali Nazionali. Nel nostro girone di qualificazione incontreranno Diatex Trentino, Volley Parella Torino e La Mukkeria VG Modena Volley Modena. Un bel girone di ferro, ma senz’altro ce la metteranno tutta!