Provincia. La primavera 2018 è ormai la stagione della buona tavola: non possiamo infatti non segnalare di nuovo un appuntamento che riguarda vivande e bevande, “Drink Eat” al Priamar di Savona, l’evento di punta nel capoluogo ponentino.

Nel calendario degli appuntamenti non c’è però solo da mangiare e bere ma anche tanta tanta cultura, da un avvincente “viaggio” nel passato (e nel futuro) ai fumetti, all’immancabile teatro. Tutto questo nella consueta “guida” che abbiamo preparato per voi. Come sempre, per tutte le altre iniziative consultate la nostra aggiornata sezione IVG Life.

Savona. Da venerdì 4 a domenica 6 maggio torna “Drink Eat“, l’evento del buon bere e del buon cibo con prodotti di primissima qualità. Una manifestazione di eccellenze liguri e di altre regioni nella cornice spettacolare della Fortezza del Priamar. Vino, birre e cibo, laboratori e degustazioni: l’enogastronomia per iniziare bene la stagione turistica.

Giunto alla terza edizione a Savona e alla quarta in totale, comprendendo anche la partecipazione alla Festa del Tartufo di Millesimo, il Salone del Vino e dell’Enogastronomia si conferma un appuntamento importante e atteso. Quest’anno è nata anche la sinergia con “Liguria Gourmet”, marchio collettivo geografico per le imprese della ristorazione ligure che promuovono la cucina tipica tradizionale attraverso menù composti da ricette locali e piatti dell’enogastronomia regionale e l’offerta di vini e oli d’oliva liguri a denominazione di origine riconosciuta. Sarà possibile degustare le specialità di alcuni ristoranti aderenti al marchio.

Presenti anche la Confederazione Italiana Agricoltori e Coldiretti insieme al Chinotto, prodotto tipico savonese che potrà essere gustato sotto diverse forme. Dalla Francia arriva lo champagne e giunte da molte regioni d’Italia 24 cantine di eccellenza in degustazione insieme ai prodotti liguri.

Sempre a Savona l’Associazione Amici del San Giacomo aderisce alle “Invasioni Digitali“: sabato 5 maggio alle ore 10 al Circolo Artisi i soci, con l’ausilio di video professionali, andranno a ricostruire la storia del Complesso e a mostrarne i tesori pittorici e architettonici. Grazie alle immagini raccolte attraverso un drone sarà possibile visitare il San Giacomo da un punto di osservazione privilegiato, avvicinarsi agli affreschi e coglierne i particolari.

La visita virtuale sarà accompagnata dal racconto della storia del luogo, che permetterà di comprendere l’importanza nei secoli del convento nello sviluppo di Savona da un punto di vista culturale. Inoltre sarà possibile ammirare il complesso dal sagrato di fronte all’ingresso della chiesa, recentemente liberato dagli sterpi e dalle erbacce che lo rendevano inaccessibile ai visitatori.

Albissola Marina si riempie con i colori dei fumetti grazie alla settima edizione del festival “Albissola Comics“, che si terrà sabato 5 e domenica 6 maggio. Nelle gallerie d’arte verranno allestite diverse mostre personali con le opere dei molti gli disegnatori di fumetti che presenzieranno alla manifestazione. Durante i due giorni ogni disegnatore avrà in programma una sessione di dediche durante la quale i suoi fan avranno la possibilità di ricevere in regalo la stampa di un suo disegno autografata.

La manifestazione comprende anche spettacoli musicali e teatrali a contenuto fumettistico sia all’aperto sia al chiuso. Numerose saranno le conferenze, presentazioni e tavole rotonde con ospiti di rilevanza nazionale e internazionale non solo per il fumetto ma anche per cinema, letteratura, televisione, musica. Domenica 6 maggio, nel pomeriggio, si terrà la gara cosplay.

Sempre nell’ambito di “Albissola Comics” torna in piazza Vittorio Veneto, da venerdì 4 a domenica 6 maggio, l’evento dedicato al cibo di strada “Super Food Truck” con i truck più belli e più buoni d’Italia. Un evento unico che unisce il buon cibo di strada e le birre artigianali con le mostre dedicate all’arte del fumetto (con la presenza di decine di disegnatori), i vinili da collezione, la musica dal vivo, il mercato del fumetto, un accampamento medioevale e il contest Cosplay.

Finale Ligure. Un racconto fuori dal tempo. È inverno. Una casa dorata diventa una gabbia, un eremo carcerario. Otto persone vivono in trappola, in forzata prigionia, dopo un atroce delitto che esalta la fragilità del groviglio dei loro rapporti. Otto persone in bilico tra realtà e finzione. È l’inizio della trama di “Otto persone e un mistero“, lo spettacolo teatrale che andrà in scena sabato 5 maggio alle ore 21 all’Auditorium Santa Caterina.

Otto persone rivali tra loro. Ironiche, malinconiche, folli, nevrotiche, grottesche. Si intravede il dramma, la sofferenza, la frustrazione, la fragilità, la solitudine. Uno spazio astratto dove un drappo rosso è il sipario malizioso ed accattivante di un reading stilizzato. Otto persone, otto macchie di colore. Un finale che stravolgerà la vicenda e farà venire a galla tutte le verità, tutte quante.

Varazze. A conclusione della rassegna teatrale a cura di Gianni Way stato 5 maggio alle ore 21:15 al Cinema Teatro “Don Bosco” andrà in scena “Colonna Sonora“, spettacolo del Gruppo Palcoscenicodanza, ideato e diretto da Giovanna Badano. Per l’allestimento di questa rappresentazione sono stati selezionati brani musicali tratti da celebri musical e film di successo.

Lo spettacolo, realizzato appositamente per questa occasione, sarà un vero e proprio tuffo nella storia del cinema musicale. Le coreografie si ispirano a opere conosciutissime quali “Sweet Charity”, “Hair”, “Jesus Christ Superstar” e tante altre. Inoltre verrà tributato un omaggio a due film caratterizzati da indimenticabili momenti sonori, “Frankenstein Junior” e “Colazione da Tiffany”. I brani saranno interpretati dal Gruppo Palcoscenicodanza e dai Tappers mentre due intermezzi vedranno protagoniste le ragazze di Danzaluccoli 23 Genova e Danzastudio Varazze.