Via vai di mezzi pesanti a Bastia, Cangiano: “Ci saranno maggiori controlli”

Albenga. Il grido d’aiuto degli abitanti di Bastia d’Albenga non è rimasto inascoltato e a rispondere è stato direttamente il primo cittadino di Albenga Giorgio Cangiano.

I residenti, che da tempo lamentano una situazione critica in termini di sicurezza, legata al passaggio continuo, in realtà non consentito, nel centro della frazione di mezzi pesanti, hanno fatto appello al Comune per chiedere la risoluzione della problematica.

“Si tratta di un problema reale e concreto e per questo ho già dato disposizione alla polizia municipale di intensificare i controlli nella zona di Bastia”, ha dichiarato il sindaco Cangiano.

“È anche vero, però, che la municipale si ritrova a dover fare i conti con altre problematiche intestine alla nostra città. Gli agenti stanno profondendo grande impegno nella lotta a spaccio e criminalità, ma mi hanno garantito un occhio di riguardo anche per la frazione di Bastia, dove verranno eseguiti controlli ad hoc sui mezzi in circolazione”, ha concluso il primo cittadino.