Cairo Montenotte. Un successo di pubblico ha caratterizzato la seconda serata, lo scorso 5 maggio, di Vb Factor 8. Sabato, al teatro Palazzo di Città di Cairo Montenotte, dieci cantanti e dieci ballerini oltre ai giovani talenti in erba del “Vb kids” si sono dati battaglia per staccare il pass per la semifinale.

E dopo un debutto esilarante al teatro “Osvaldo Chebello”, anche la serata a tema francese è stata apprezzata dalla presenza di quasi 300 paganti.

di 16 Galleria fotografica Vb Factor, le immagini della seconda serata









“Siamo molto soddisfatti – commenta Simone Rudino, organizzatore di Vb Factor – I concorrenti in gara hanno saputo regalare un ottimo spettacolo ed è piaciuta molto anche l’esibizione dell’ospite, Giorgia Armario, che ha presentato un pezzo di musica dal vivo con il suo compagno, Alberto Moraglio”.

La serata ha decretato già i primi verdetti. Avanzano alla semifinale i seguenti artisti. Per il canto kids Sofia Cagno (scelta dal pubblico) e Olga Gironi (scelta dal giuria); per il “ballo kids” Aurora Cavalli (pubblico) e Leo e Sara (giuria); per “canto bis” Domitilla Abeasis (pubblico), Boscolo Family (pubblico), Genny Lauretano (pubblico), Giulia Cervetti (giuria), Irene Nizzi (giuria). Per “ballo big” No Limits (pubblico), Irene Roberti (pubblico), Beat Flow (pubblico), Raffaele Cappanera (giuria), Though Girls (giuria).

Sabato 19 maggio, alle 20,30, cantanti e ballerini tornano a darsi battaglia per la terza semifinale in programma a Cairo Montenotte. La sfida sarà a tema “British”, ma obbligherà i concorrenti soltanto a vestirsi in stile britannico, mentre le interpretazioni saranno libere.

La vera novità della serata sarà l’avvio di una gara poetica, “Pensieri musicali”, che per il primo anno sancisce anche una collaborazione tra lo staff di Vb Factor e gli Istituti scolastici della Valbormida.

“Ospitiamo le prime tre classi delle scuole medie di Cairo – interviene Rudino – che si sfideranno nell’interpretazione di una poesia a tema musicale. Ogni testo dovrà essere interpretato da almeno cinque bambini, rappresentanti di classe. La performance verrà valutata dai giurati, e per l’occasione saranno con noi proprio due scrittori, che assegneranno alla classe autrice della migliore poesia un buono per l’acquisto di materiale scolastico”.

Saliranno sul palco: per la categoria “ballo”: Emma Del Tredici di Chiavari; Still di Varese; Anna Api di Genova; 4) Loyal Revolution di Savona; Annalisa Giraudi di Vallecrosia; Chiara Peloso di Torino; Letizia Peloso di Torino; Eleonora Viano di Genova; Miniflowers di Ventimiglia; Bad M di Ventimiglia. Per i “Vb Kids” Giorgia Genoni di Torino; Bad Boys di Vallecrosia; Alessia Milani di Torino.

Per la categoria “canto” Anastasia Bottitta di Imperia; Carlotta Foddanu di Arenzano; Giulia Nolasco di Millesimo; Fabio Freccero di Genova; Sara Russolillo di Genova; Giulia Cusimano di Genova; Costanza Mondo di Acqui Terme; Angelica Brocato di Arenzano; Marco Conte di Milano; Cecilia Aonzo di Savona. Per “Vb Kids” Dominique Aceto di Ortovero; Ginevra Pagliazzo di Acqui Terme; Melissa Conte di Monza.

L’aperifactor (appuntamento goloso ante spettacolo), dopo il pienone ottenuto al Be Pub, si sposta al Bar Sport, in via Roma, a Cairo Montenotte dalle 18. Costo del biglietto 10 euro (ridotto a 5 euro per i bambini fino a dieci anni). Per ogni tipo di informazione e prenotazione biglietti contattare l’organizzatore e presentatore Simone Rudino al numero 3805183827 o visitare la pagina Facebook Vb Factor.