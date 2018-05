Pedone a passeggio con il cane investito da un taxi, morto l’animale

Finale Ligure. Stava camminando per strada insieme al suo cane, quando all’improvviso è sopraggiunta un’auto che ha investito entrambi. E’ questa la dinamica del brutto incidente avvenuto alle 21.30 di ieri sera in piazza Cappello del Prete a Varigotti.

Secondo quanto riferito, un turista lombardo di 63 anni stava passeggiando in compagnia del suo cagnolino all’interno della zona pedonale accanto all’Hoterl Arabesque. Improvvisamente è arrivata un’auto, che avrebbe urtato l’uomo ed il suo animale.

Sul posto sono intervenuti i militi della croce bianca di Finale Ligure e gli operatori di Savona Soccorso, insieme con il servizio sanitario di Asl2 e gli agenti della polizia stradale.

L’impatto con l’auto è stato molto violento, tanto da sbalzare l’uomo a diversi metri di distanza. Nella caduta a terra il turista ha riportato un grave trauma cranico facciale e altri traumi agli arti inferiori, oltre ad una serie di escoriazioni su tutto il corpo. I sanitari lo hanno trasportato in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure. Per il cane, invece, non c’è stato nulla da fare.

Ad investire il pedone è stato un taxi portato da un autista di 83 anni, entrato all’interno dell’area pedonale forse per un servizio.

Ad occuparsi delle indagini è la polizia stradale, che ha già raccolto le testimonianze di quanti hanno assistito all’accaduto e le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.