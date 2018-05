Varigotti, concorso di disegno “Nino Lamboglia”: ecco i vincitori

Finale Ligure. E’ giunto al termine il V concorso di disegno “Nino Lamboglia”, organizzato dall’ass. Amici di San Lorenzo di Varigotti. La cerimonia di premiazione si terrà al Centro Civico “Roberto Fontana” di Varigotti – via Aurelia 233, sabato 2 giugno 2018 alle ore 15,30. Tutti gli elaborati premiati saranno esposti durante la cerimonia di premiazione.

Il concorso è stato svolto con il patrocinio dell’assessorato Turismo Sport e Cultura del Comune di Finale Ligure, Il Museo Archeologico del Finale, L’Istituto Internazionale di Studi Ligure – sezione finalese e la Compagnia di San Paolo di Torino. L’Associazione Amici di San Lorenzo di Varigotti ha deliberato di estendere il numero dei premiati rispetto a quanto previsto nel regolamento del concorso.

I partecipanti saranno premiati con la seguente modalità:

1 classificato, € 150,00

2 classificato, € 100,00

3 classificato, € 75,00

Al quarto posto, ex aequo, n° 5 partecipanti, € 50,00

Al nono posto, ex-aequo, saranno premiati altri 23 partecipanti con premi non in denaro.

A tutti i premiati verrà rilasciato attestato di partecipazione al concorso.

GRADUATORIA

1 Marta PICCININO I.C. Finale Ligure III A

2 Samanta LIMACHI I.C. Sampierdarena III D

3 Camilla MAIOCCHI I.C. Sampierdarena III A

4 Clara BORTOLETTI I.C. Finale Ligure III F

4 Amarante CRISMELI I.C. Sampierdarena III E

4 Emma CRISTENSEN I.C. Sampierdarena I A

4 Alice GHIGLIONE I.C. Sampierdarena II A

4 Francesco GRIFO I.C. Finale Ligure III B

9 Maria BRESCIA I.C. Finale Ligure III D

9 Nabil EL BAYAD I.C. Sampierdarena I A

9 Giulia FERRIGNO I.C. Sampierdarena III H

9 Marien OTHOMAN I.C. Finale Ligure III E

9 Jemenez GARCIA PERLA I.C. Sampierdarena I A

9 Ivan PIGNATO I.C. Sampierdarena II A

9 Jasmin ACHUCARRO I.C. Finale Ligure III D

9 Margherita BOERO I.C. Finale Ligure III B

9 Mirian DI LORENZO I.C. Sampierdarena I A

9 Costantino GARIBBO I.C. Sampierdarena I B

9 Marilda HABILI I.C. Sampierdarena II D

9 Maryen HAMMOUPA I.C. Sampierdarena II E

9 Francesco LISI I.C. Sampierdarena I H

9 Mabta MANNINO I.C. Sampierdarena II A

9 Sara MONTANARI I.C. Sampierdarena II I

9 Asia OCCHIPINTI I.C. Sampierdarena III B

9 Riccardo PANARINFO I.C. Sampierdarena I B

9 Ninfa PINCAY I.C. Sampierdarena I B

9 Ruth PINNA I.C. Sampierdarena II D

9 Paola PIPPIA I.C. Sampierdarena I D

9 Alessandro RUBBA I.C. Sampierdarena III G

9 Lorenzo SERRA I.C. Sampierdarena IV I

9 Gaia TORTI I.C. Sampierdarena III A

MENZIONE SPECIALE “SENSIBILITA’ CREATIVA”

1 Diana VLAD I.C. Sampierdarena II A