Varazze. Giovedì 24 maggio, a Varazze, si terrà la tradizionale Processione per Maria Ausiliatrice. Per tutto il mese di maggio, mese mariano e festa di Maria Ausiliatrice, ogni sera alle 21, dal lunedì al venerdì, presso l’oratorio di San Bartolomeo si svolgerà la preghiera del Santo Rosario meditato.

Anticipata dal tradizionale concerto del Coro Chicchi di Riso, in programma mercoledì 23 maggio, alle 21,30, dopo la Santa Messa delle 21 a San Bartolomeo, giovedì 24 sarà la volta della processione, accolta da una numerosa partecipazione di fedeli in tripudio.

La processione di Maria Ausiliatrice è l’evento culminante delle celebrazioni per il mese mariano ed è sempre molto sentito. Il culto di Maria Ausiliatrice è particolarmente caro ai Salesiani, la cui presenza è fondamentale, insieme a quella della Confraternita di San Bartolomeo per la buona riuscita della manifestazione.

Suggestivo il cammino serale della processione, cui parteciperanno numerosi crocifissi, in rappresentanza delle Confraternite di Varazze e delle frazioni con la sosta in Piazza Bovani per una preghiera comunitaria.

Sempre affascinante e coinvolgente il momento finale, in cui la cassa di Maria Ausiliatrice con in braccio il Bambino, inondata da una pioggia di petali di rose, rientrerà nell’oratorio di San Bartolomeo – verrà poi di nuovo posta, dopo maggio e sino al prossimo anno, nell’oratorio salesiano – e, come da tradizione varazzina, indugerà sulla soglia, richiamata dagli applausi dei fedeli e dalla banda musicale Cardinal Cagliero, altro elemento importantissimo per la buona riuscita della manifestazione.

Questo il programma della Festa Liturgica di Maria Ausiliatrice: alle 9, Santa Messa nell’Oratorio San Bartolomeo; alle 17, Benedizione dei bambini nel piazzale delle Suore Boschine; alle 20,15, Vespro serale seguito dalla solenne Processione con il seguente percorso: Piazza San Bartolomeo, Largo Alpini d’Italia, Piazza Dante, Via Mameli, Sosta in Piazza Nello Bovani, Via Gavarone, Via Busci. Presterà servizio la banda musicale “Cardinal Cagliero”.