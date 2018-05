Chiavari . Il Varazze pareggia (0-0) in casa della Caperanese e tanto basta ai nerazzurri per vincere il torneo ed approdare in Promozione, tornando a calcare campionati più consoni al proprio blasone.

E il successo del presidente Camogli, di tutto lo staff dirigenziale, Mauro Tabacco in primis, Emanuele Cola, Maurizio Damonte, di quello tecnico (Calcagno, Scanu, Satragno e Orsatti) e di una rosa straordinaria per valori morali e tecnici.

Foto 3 di 21









































A fine gara, abbiamo raccolto il commento del direttore generale Mauro Tabacco, visibilmente ai sette cieli: “Siamo molto felici per aver vinto il campionato, ce lo siamo meritato e conquistato sino all’ultimo secondo di gioco, nessuno, come è giusto che sia, ci ha regalato niente”.

“L’ambiente è sempre stato sereno, soprattuto nei difficili momenti di inizio torneo, il resto porta la firma dei tecnici e la bontà di una rosa importante, che ha giocato un ottimo calcio”.

“Approfitto dell’occasione per ringraziare il presidente Camogli e tutta la dirigenza, Maurizio Damonte ed Emanuele Cola, il cui lavoro è stato determinante, al fine di ottenere un risultato straordinario a favore di una piazza, che merita palcoscenici importanti”.

Le formazioni scese in campo:

Caperanese: Perazzo, Dondero, Y. Cogozzo, Sambuceti, Rolandelli, A. Cogozzo, Moggia, Assalino, Picasso,Loero, Rizzardi

Varazze: S. Maralino, G. Maralino, Rampini, Kepi, L. Baroni, Morando, Garetto, Gagliardi, Perrone, Mori, Parodi