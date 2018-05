Varazze. Venerdì 4 maggio, nonostante si svolgesse in un giorno feriale, al 15° Trofeo giovanile “Ernesto Botta”, svoltosi sul campo di atletica di Varazze, hanno partecipato ben 275 atleti delle categorie Esordienti C, Esordienti B, Esordienti A, Ragazzi/e, Cadetti/e.

Nonostante le forti raffiche di vento, i giovani atleti hanno dato spettacolo cimentandosi nelle diverse discipline sportive. Gli Esordienti C e B nei 30 metri piani e salto in lungo, Esordienti A nei 50 ostacoli e salto in lungo; Ragazze/i nel salto in alto, getto del peso, 60 metri, 600 metri; Cadetti/e nel salto in lungo, getto del peso, 80 metri e 600 metri.

Una grande giornata sportiva attorniata dagli applausi ed incitamenti del folto pubblico che faceva da cornice all’anello della pista e che poteva assistere contemporaneamente a sei discipline diverse, vedendo impegnati dai più piccoli ai grandi.

Alla manifestazione hanno partecipato ben tredici società sportive, compresa naturalmente l’Atletica Varazze: Atletica Alba Docilia, Atletica Ceriale San Giorgio, Centro Atletica Celle Ligure, Atletica Run Finale Ligure, Sassello, Atletica Cairo, Atletica Gillardo Millesimo, Atletica Cffs Cogoleto, Atletica Universale Don Bosco, Atletica Team Genova, Cus Genova, Atletica Ovadese Ormig.

Da qualche anno, oltre alle ambite medaglie di oro, argento e bronzo, vengono consegnati al quarto classificato la mitica medaglia di legno ed un dolce premio di consolazione a tutti gli altri.

Il prestigioso trofeo “Ernesto Botta” è stato assegnato al Centro Atletica Celle Ligure, quale compagine con più atleti in gara. Inoltre è stato donato un premio alla società sportiva arrivata da più lontano, l’Atletica Ovadese Orming.

Di seguito il podio di ogni gara.

Ragazze 60 metri piani:

1ª Chiara Codino – Atl. Varazze

2ª Maristella Gugliotta – Cus Genova

3ª Carlotta Nespolo – Atl. Ovadese

4ª Anna Crovetto – Atl. Varazze

Ragazze salto in alto:

1ª Matilde Nani – Alba Docilia

2ª Maria Tilocca – Cus Genova

3ª Sofia Ariu – Centro Atl. Celle Ligure

4ª Penelope Rapetti – Centro Atl Celle

Ragazze getto del peso kg 2:

1ª Annaluna Pittella – Centro Atl. Celle Ligure

2ª Giada Mazzarello – Atl. Team Genova

3ª Emanuela Doro – Cffs Cogoleto

4ª Giada Salvo – Alba Docila

Ragazze 600 metri:

1ª Anna Crovetto – Atl. Varazze

2ª Maristella Gugliotta – Cus Genova

3ª Maria Tilocca – Cus Genova

4ª Aurora Stranieri – Alba Docilia

Ragazzi 60 metri piani:

1° Killian Argiolu – Centro Atl. Celle Ligure

2° Filippo Dell’Aira – Cffs Cogoleto

3° Simone Dallera – Cus Genova

4° Andrea Pavia – Atl. Varazze

Ragazzi salto in alto:

1° Francesco Gualano – Atletica Varazze

2° Simone Dallera – Cus Genova

3° Michele Oddoni – Centro Atl. Celle Ligure

4° Jacopo Oberti – Run Finale

Ragazzi getto del peso kg 2:

1° Daniele Piccardi – Atl. Varazze

2° Andrea Pavia – Atl. Varazze

3° Killian Argiolu – Centro Atl. Celle Ligure

4° Michele Odoni – Centro Atl. Celle Ligure

Ragazzi 600 metri:

1° Fabio Frosio – Atl. Varazze

2° Lorenzo Erculei – Cus Genova

3° Marcoaurelio Vigliani – Run Finale Ligure

4° Jacopo Landolfa – Atl. Varazze

Cadette 80 metri piani:

1ª Francesca Gorlani – Alba Docilia

2ª Elisa Salvo – Alba Docilia

3ª Narakamon Scivoletto – Atl. Ovadese

4ª Gamarra Achucarro – Run Finale

Cadette salto in lungo:

1ª Elisa Salvo – Alba Docilia

2ª Francesca Gorlani – Atl. Alba Docilia

3ª Margherita Marchetti – Alba Docilia

4ª Greta Alluto – Atl. Varazze

Cadette getto del peso kg 3:

1ª Gamarra Achucarro – Run Finale Ligure

2ª Beatrice Gaggero – Atl. Ovadese

3ª Camilla Defrancesco – Atl. Ovadese

4ª Giorgia Vignola – Alba Docilia

Cadette 600 metri:

1ª Greta Alluto – Atletica Varazze

2ª Hariell Servetto – Centro Atletica Celle Ligure

3ª Melania Ardoino – Atl. Ceriale San Giorgio

4ª Carola Viglietti – Gillardo Millesimo

Cadetti 80 metri piani:

1° Marco Zunino -Atletica Varazze

2° Andrea Zanellati – Atletica Varazze

3° Flavio Perelli – Atl. Ovadese

4° Marco Modonesi – Alba Docilia

Cadetti salto in lungo:

1° Marco Zunino – Atletica Varazze

2° Habtu Danielli – Atletica Alba Docilia

3° Flavio Perelli – Atletica Ovadese

4° Andrea Zanellati – Atl. Varazze

Cadetti getto del peso kg 4:

1° Giovanni Petruzzelli – Cus Genova

2° Habtu Danielli – Atl. Alba Docilia

3° Nicolò Beltrame – Atl. Ceriale San Giorgio

4° Andrea Bongiovanni – Alba Docilia

Cadetti 600 metri:

1° Lorenzo Salmonese – Cffs Cogoleto

2° Stefano Oberti – Run Finale Ligure

3° Alessio Zunino – Run Finale Ligure

4° Gabriele Amos – Atl. Varazze

Esordienti A femminili 50hs:

1ª Beatrice Musso – Atletica Varazze

2ª Luisa Nolasco – Atl. Gillardo Millesimo

3ª Giulia Malgrati – Atl. Gillardo Millesimo

Esordienti A femminili salto in lungo:

1ª Irene Oggiano – Atl. Varazze

2ª Eleonora Boeri – Atl. Ceriale San Giorgio

3ª Beatrice Musso – Atl. Varazze

Esordienti A maschili 50hs:

1° Gabriele Quattropani – Atl. Ceriale San Giorgio

2° Christian Durante – Atl. Universale Don Bosco

3° Simone Zuffo – ASD Sassello

Esordienti A salto in lungo:

1° Loris Beltrame – Atl Ceriale San Giorgio

2° Christian Durante – Atl. Universale Don Bosco

3° Gabriele Quattropani – Atl. Ceriale San Giorgio