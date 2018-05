Inarch Liguria, col patrocinio di Unione Industriali Savona, organizza il seminario gratuito “Valorizzazione immobiliare – Nuove prospettive di reddittività del patrimonio immobiliare – Trasformare il solido in liquido”, che si terrà il 10 maggio alle 16.30, presso la sede degli industriali savonesi.

I nuovi scenari del mercato immobiliare impongono una diversa visione sulla strategia di commercializzazione. Dal progetto, alla realizzazione, alla modalità di valorizzazione, tutta la filiera dovrà confrontarsi non solo con i nuovi fattori economici ma con il cambiamento sociale che li ha determinati. Un cambiamento complesso che include competenze consolidate (progettuali, legali, amministrative) e innovative connesse con il mondo digitale della rete.

Il seminario si identifica con lo slogan “trasformare il solido in liquido”, ovvero come riuscire a rendere disponibile, in termini di finanza, un patrimonio immobiliare che ad oggi si identifica come un costo. Verranno quindi esplicitate le potenzialità dell’utilizzo delle unità abitative nelle locazioni brevi, affrontando in maniera sistemica tutte le tematiche correlate: la progettazione e l’arredo, la comunicazione sul web, gli aspetti legali, fiscali e assicurativi.

Interverranno al seminario l’Arch. Fabio Poggio di 20House S.r.l., società di servizi, che illustrerà le nuove tendenze nel mercato e i sui riflessi sulla progettazione, Edoardo Grattirola della start-up Sweetguest S.r.l. che illustrerà gli strumenti per accelerare la reddittività degli immobili attraverso la gestione ottimizzata degli affitti brevi, Tara Kaboli di Igreg Studio S.r.l. che parlerà della comunicazione degli immobili attraverso le foto e i video professionali, Alessio Berta di Banca Carige S.p.a. che affronterà gli aspetti di credito e reddito, Elena Bergero dello Studio Bonino che affronterà gli aspetti fiscali, l’Avv. Loredana Scalmana dello studio legale Scalmana Piccirilli che illustrerà gli aspetti normativi e giuridici, ed infine il Stefano Di Matteo di 20House S.r.l. si focalizzerà sugli aspetti assicurativi a tutela di proprietari e fruitori.