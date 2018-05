Toirano. Si sono svolti a Terni, da giovedì 26 aprile a martedì 1 maggio, i campionati italiani giovanili 2018. Le società savonesi non sono mancate all’appuntamento: il Savona era presente con tre pongisti, il Toirano con due.

Il risultato maggiormente di spicco è stato ottenuto da Valentina Roncallo (Toirano), che ha portato a casa la medaglia di bronzo nel singolo Juniores. L’atleta loanese ha dominato il girone di prima fase, superando in 3 set Marzia Comparelli, Aurora Piras, Irene Favaretto e Chiara Sereno Regis. Nei quarti di finale Valentina, seguita dal tecnico Massimiliano Genta, ha avuto la meglio per 3 a 1 su Sofia Sfameni. La sua corsa si è fermata in semifinale, dove si è arresa in 4 set ad Anna Coates.

Foto 3 di 5









Nello stesso torneo piazzamento negli ottavi di finale per Stella Frisone (Savona) che, consigliata in panchina da Elisa Marzolla, ha superato la prima fase regolando per 3-0 Stefania Rigolli e Martina Zanelli e per 3-1 Chiara Visentin, cedendo in 3 set a Martina Nino. Nel tabellone ad eliminazione diretta Stella è stata battuta in 4 set da Elisa Armanini.

Nella stessa categoria, Roncallo e Frisone hanno giocato in coppia il doppio, salendo sul terzo gradino del podio. Seconde teste di serie, Valentina e Stella hanno agevolmente superato i quarti di finale con un 3-0 ai danni di Chiara Visentin ed Alessia Ortile, per poi perdere al quinto set la combattuta semifinale con Martina Nino ed Anna Coates.

Nel doppio misto Juniores, Stella Frisone, in coppia con Andrea Arcari (Villaggio Sport), si è classificata nei sedicesimi di finale; la coppia ligure è stata sconfitta in 4 set da Filippo Cantella e Jessica Ramazzini.

Nel singolo Ragazzi, positiva prestazione di Riccardo Besaggio (Toirano) che, alla sua prima partecipazione alla rassegna tricolore, seguito dal tecnico Andrea Bottaro, ha ottenuto due vittorie, ai danni di Lorenzo Zavatta e Simone Campani.

Nel singolo Ragazze, le due pongiste del Savona, Dalila Saja e Giulia Lequio non sono riuscite a superare la prima fase. Nel doppio misto si sono fermate entrambe nei sedicesimi di finale: Dalila in coppia con Gabriele Donato del Genova e Giulia con Alessandro Costa del Villaggio Sport. Nel doppio femminile le due savonesi sono giunte negli ottavi di finale, superate da Anastasia De Costanzo e Chiara Zanetta.

Il Tennistavolo Savona ha presentato al via anche la squadra Ragazze, composta dalle stesse Giulia Lequio e Dalila Saja. Si è piazzata negli ottavi di finale, sconfitta per 3 a 1 dal Muravera, con la soddisfazione del successo di Giulia in 4 set su Francesca Seu.

Nella graduatoria finale per società dell’evento, il Toirano si è classificato al 31° posto con 16 punti; il Savona al 42° con 11 punti.