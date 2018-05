Unitre Loano, tutte le iniziative per la fine dell’anno accademico 2017/2018

Loano. E’ ormai giunto al termine l’intensissimo anno accademico 2017/2018 dell’Unitre di Loano. In vista delle conclusione delle attività, sono in programma due momenti di intrattenimento per “dare risalto al lavoro svolto dai docenti e ringraziare i soci che durante l’anno hanno frequentato corsi e laboratori”.

Venerdì 18 maggio a partire dalle 10 presso lo skating club di viale Libia si potranno ammirare i lavori prodotti durante l’anno dagli stuenti dei vari laboratori. Alle 16 saggio dimostrativo dei corsi di tango, canto e chitarra.

Sabato 19 maggio alle 15.30 presso la biblioteca “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal si terrà la consegna degli attestati ai docenti “che con tanta dedizione hanno portato a termine il loro programma”. Seguiranno una lezione di teatro a cura di Ivan Fabio Perna ed un concerto della cantante Angela Vicidomini.