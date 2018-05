Unione Valmerula e Montarosio, adottata la variante al Puc

Valmerula e Montarosio. Il consiglio dell’Unione Valmerula e Montarosio ha adottato la variante al Puc (ai sensi dell’art. 44 della Legge regionale 36/97). Nell’ambito dei limiti previsti dalle leggi nazionali, sono state modificate norme urbanistiche di carattere generale con l’obiettivo di favorire la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente.

“Sono lieto che l’Unione abbia adottato questa variante, – ha dichiarato il presidente dell’Unione e sindaco di Andora Mauro Demichelis. – Ad Andora, come in tutta la vallata, sono presenti moltissimi immobili costruiti negli anni ’60 e ’70: spesso hanno grandi dimensioni e nel tempo non sono stati più rinnovati col risultato che oggi non rispondono più alle esigenze abitative dei proprietari né hanno le caratteristiche richieste dal mercato. Se si avviasse una riqualificazione generale del patrimonio immobiliare delle seconde case, anche attraverso il frazionamento di appartamenti, non solo ci sarebbe un rilancio dell’economia edilizia e commerciale legata alle ristrutturazioni, ma Andora diverrebbe ancor più attrattiva turisticamente per coloro che da qualche anno privilegiano le vacanze in Italia a quelle all’estero, ma esigono standard abitativi moderni”.

In linea con quanto già previsto in altri comuni liguri, la variante adottata dall’Unione prevede che ad Andora sia ridotta da 45 a 38 mq la superficie minima degli immobili a carattere residenziale. La riduzione riguarda però solo la ristrutturazione di immobili e non le nuove costruzioni e si applica ad alcuni ambiti del Piano urbanistico ovvero ReS7, Res8 (ambiti saturi) e Ns (nuclei storici).

Il Puc, inoltre, recepisce anche la Legge regionale sul recupero dei sottotetti. La delibera del consiglio dell’Unione, è pubblicata per il recepimento delle osservazioni e seguirà l’iter di approvazione che prevede anche il vaglio della Regione.