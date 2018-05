Under 18 Eccellenza: Vado resiste per tre quarti a Mestre

Vado Ligure. Non riesce alla Pallacanestro Vado l’impresa di ribaltare il pronostico al PalaTaliercio, ma per tre parziali la squadra biancorossa ha impegnato al massimo la capolista Venezia: la precisione dei tiratori veneti (13 triple) ha fatto la differenza, insieme agli infortuni subiti dai vadesi (e a qualche errore di troppo).

Vado parte bene, restando in parità fino all’11-11 e controllando al meglio il temuto Miaschi; si lascia però spazio a Bobbo, Ugolini e Favaretto che colpiscono dall’arco, mentre Lo Piccolo deve abbandonare la partita per distorsione ad una caviglia. Nella seconda frazione gli ospiti restano in scia costringendo spesso Venezia al fallo, anche se con percentuali dalla lunetta da rivedere.

Alla ripresa del gioco Vado continua a lottare, arrivando fino al meno 3; poi però non riesce più a trovare la via del canestro, anche perché Anaekwe deve uscire per diversi minuti per una ferita al sopracciglio. Nell’ultima frazione i vadesi sembrano in deficit di energie e concentrazione e ne approfittano i padroni di casa per prendere il largo e conquistare con merito e matematicamente il primo posto del girone.

Nel prossimo turno, giovedì 10 maggio alle ore 19,45, Vado affronterà in casa Varese cercando di guadagnarsi sul campo del pallone geodetico la qualificazione.

Il tabellino della partita valevole per l’8ª giornata:

Umana Reyer Venezia – Azimut Pallacanestro Vado 76-54

(Parziali: 24-16; 37-31; 52-44)

Umana Reyer Venezia: Candiotto 1, Miaschi 11, Bobbo 17, Biancotto, Franceschi, Battiston 11, Favaretto 14, Possamai 6, Serafini, Ugolini 9, Kiss 7. All. Turchetto

Azimut Pallacanestro Vado: Jancic 8, Valsetti 5, Cito ne, Pesce, Lo Piccolo 3, Marino ne, Pintus 3, Brignolo 10, Anaekwe 15, Bertolotti, Tsetserukou 10. All. Costa.

Arbitri: Secchieri (Venezia) e Dian (Scorzè).

La classifica del girone B: Reyer Venezia 16; Varese 12; Azimut Pallacanestro Vado 8; Novipiù Casale, College Borgomanero, Leonessa Brescia 4.