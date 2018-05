Under 15, Basket Ceriale in finale: al via la sfida con il Canaletto

Ceriale. Arriva fino in fondo la stagione cestistica del gruppo Under 15 biancoverde, che a partire da domani affronterà in finale regionale gli spezzini del Canaletto. Entrambe le squadre sono giunte fin qui a pieno merito e sono le uniche ancora imbattute in Liguria.

Il Ceriale ha superato brillantemente la semifinale con il Cus Genova, vincendo entrambe le partite di una decina di punti, sia sul campo amico che nella trasferta genovese, in due incontri dove agonismo e tensione hanno prevalso sull’aspetto tecnico. I biancoverdi si sono imposti suo genovesi per 66-56 all’andata e per 65-56 al ritorno.

“C’è molta soddisfazione – dichiara coach Pietro Romano -. I ragazzi hanno messo in campo un grande cuore e uno spirito di squadra invidiabile, riuscendo a portare ancora una volta una piccola realtà come Ceriale tra le prime della regione. Sappiamo che Canaletto parte favorita avendo anche il vantaggio del fattore campo, ma cercheremo di dare tutto quello che abbiamo, soprattutto dopo una stagione che ci ha visti protagonisti fino in fondo anche nel campionato Under 16“.

Gli Under 16 sono stati eliminati infatti la scorsa settimana in semifinale dal My Basket Genova, ottima squadra che ha meritato di passare il turno anche se Ceriale esce a testa alta da questo campionato affrontato quasi interamente sottoleva, piazzandosi tra le prime quattro squadre della regione.

La prima partita della serie finale alla Spezia si giocherà domani, domenica 27 maggio, mentre l’appuntamento a Ceriale è previsto per domenica 3 giugno alle ore 17, dove ci si aspetta una folta presenza di spettatori per cercare di sostenere i ragazzi in questo ultimo sforzo.

Note a parte per i gruppi più giovani: l’Under 13 di Alassio, che vede la collaborazione con il gruppo cerialese, sia per quanto riguarda i ragazzi che sul piano tecnico, ha raggiunto la semifinale ed ha vinto la gara di andata con Rapallo, mentre si è concluso il campionato dei due gruppi Esordienti, in cui spicca il terzo posto finale ottenuto dai piccoli 2007.